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НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Шарлотт, Нью-Орлеан деклассировал Торонто

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Результаты матчей НБА

НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Шарлотт, Нью-Орлеан деклассировал Торонто

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол

Сегодня, 6 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей.

Все результаты игрового дня НБА 6 февраля

"Шарлотт Хорнетс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 118:124.

"Кливленд Кавальерс" — "Сакраменто Кингз" — 136:110.

"Филадельфия Сиксерс" — "Даллас Маверикс" — 102:118.

"Атланта Хоукс" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 144:149.

"Бруклин Нетс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 98:109.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Торонто Рэпторс" — 138:100.

В одном из матчей "Шарлот Хорнетс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Майлз Бриджес. На его счету 41 очко и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Брэндон Миллер отметился 33 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

В составе "Лейкерс" отметился разыгрывающий Д’Анджело Расселл. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и сделал шесть передач. Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

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