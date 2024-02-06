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Первый в истории НБА. Стефен Карри установил рекорд по количеству заброшенных трехочковых

Баскетбол
Обновлено

Невероятная статистика

Первый в истории НБА. Стефен Карри установил рекорд по количеству заброшенных трехочковых

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Нью-Йорке на стадионе "Барклайс-центр" состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Бруклин Нетс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри забросил очередной трехочковый и достиг отметки в 3600 реализованных попыток в НБА.

Напомним, что в 2021 году Карри установил абсолютный рекорд по количеству попаданий из-за дуги в истории НБА. Тогда в матче с "Нью-Йорк Никс" баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере.

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