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Первый в истории НБА. Стефен Карри установил рекорд по количеству заброшенных трехочковых
Невероятная статистика
В Нью-Йорке на стадионе "Барклайс-центр" состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Бруклин Нетс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз".
Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри забросил очередной трехочковый и достиг отметки в 3600 реализованных попыток в НБА.
Напомним, что в 2021 году Карри установил абсолютный рекорд по количеству попаданий из-за дуги в истории НБА. Тогда в матче с "Нью-Йорк Никс" баскетболист реализовал трёхочковый бросок, ставший 2974-м в его карьере.
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