Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА представила необычную площадку на Матч всех звезд
На паркете будет использоваться эффект погружения
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила видео светодиодной площадки для проведения мероприятий в рамках Матча звёзд лиги 2024 года.
Напомним, что они состоятся 17 и 18 февраля в Индианаполисе (США).
"Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям", — говорится в заявлении ассоциации.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Бывший клуб Криштиану Роналду не поздравил игрока с днем рождения
- Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
- НБА. Бостон с Михайлюком громит Мемфис, Юта одержала уверенную победу над Милуоки
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн