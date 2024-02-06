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НБА представила необычную площадку на Матч всех звезд

Баскетбол

На паркете будет использоваться эффект погружения

НБА представила необычную площадку на Матч всех звезд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации представила видео светодиодной площадки для проведения мероприятий в рамках Матча звёзд лиги 2024 года.

Напомним, что они состоятся 17 и 18 февраля в Индианаполисе (США).

"Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям", — говорится в заявлении ассоциации.

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