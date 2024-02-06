Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида

Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку через один или два месяца.

Напомним что у игрока диагностировали смещение лоскута мениска левого колена и ему предстоит операция.

"Мне сказали, что есть надежда, что Эмбиид пропустит один-два месяца… Если в хирургическом отделении потребуется полное восстановление, это займёт значительно более длительный период", — приводит слова инсайдера Шэмса Чарании Run It Back в своей социальной сети в Twitter.

Эмбиид получил травму после падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги.