  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида

Баскетбол

Игрок может пропустить большую часть сезона

Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида

фото - inquirer.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку через один или два месяца.

Напомним что у игрока диагностировали смещение лоскута мениска левого колена и ему предстоит операция.

"Мне сказали, что есть надежда, что Эмбиид пропустит один-два месяца… Если в хирургическом отделении потребуется полное восстановление, это займёт значительно более длительный период", — приводит слова инсайдера Шэмса Чарании Run It Back в своей социальной сети в Twitter.

Эмбиид получил травму после падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги.

По теме
yellow-arrow
НБА представила необычную площадку на Матч всех звезд
yellow-arrow
Первый в истории НБА. Стефен Карри установил рекорд по количеству заброшенных трехочковых
yellow-arrow
НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Шарлотт, Нью-Орлеан деклассировал Торонто
Джоэл Эмбиид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости