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НБА. Лука Дончич и Кайри Ирвинг помогли Далласу обыграть Бруклин
Результаты матчей НБА
Фото: Sportsnet
Сегодня 7 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей.
Все результаты игрового дня НБА 7 февраля
"Индиана Пэйсерс" – "Хьюстон Рокетс" — 132: 129.
"Бруклин Нетс" – "Даллас Маверикс" - 107: 119.
"Нью-Йорк Никс" – "Мемфис Гриззлиз" - 123: 113.
"Майами Хит" – "Орландо Мэджик" - 121: 95.
"Чикаго Буллз" – "Миннесота Тимбервулвз" - 129: 123 ОТ.
"Юта Джаз" – "Оклахома-Сити Тандер" - 124: 117.
"Финикс Санз" – "Милуоки Бакс" — 114:106.
В одном из матчей "Чикаго Буллз" принимал "Миннесоту" Тимбервулвз. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс , набравший 38 очков и 12 подборов.
В параллельном матче между "Далласом" и "Бруклином" отличную игру продемонстрировали Кайри Ирвинг, набравший 36 очков при двух подборах и пяти передачах, и Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, 18 подборов и девять результативных передач.
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