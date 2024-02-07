НБА. Лука Дончич и Кайри Ирвинг помогли Далласу обыграть Бруклин

Сегодня 7 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей.

Все результаты игрового дня НБА 7 февраля

"Индиана Пэйсерс" – "Хьюстон Рокетс" — 132: 129.

"Бруклин Нетс" – "Даллас Маверикс" - 107: 119.

"Нью-Йорк Никс" – "Мемфис Гриззлиз" - 123: 113.

"Майами Хит" – "Орландо Мэджик" - 121: 95.

"Чикаго Буллз" – "Миннесота Тимбервулвз" - 129: 123 ОТ.

"Юта Джаз" – "Оклахома-Сити Тандер" - 124: 117.

"Финикс Санз" – "Милуоки Бакс" — 114:106.

В одном из матчей "Чикаго Буллз" принимал "Миннесоту" Тимбервулвз. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс , набравший 38 очков и 12 подборов.

В параллельном матче между "Далласом" и "Бруклином" отличную игру продемонстрировали Кайри Ирвинг, набравший 36 очков при двух подборах и пяти передачах, и Лука Дончич, на счету которого 35 набранных очков, 18 подборов и девять результативных передач.