Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне

24-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич вышел на первое место в Национальной баскетбольной лиге по очкам за игру. В среднем словенец набирает 34,5 очка за игру.

Также стоит отметить, что Дончич зарабатывает 8,6 подбора и 9,4 передачи.

В конце января он набрал 73 очка в матче с "Атлантой Хоукс".

Напомним, сегодня на арене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" — "Даллас Маверикс". Победу со счётом 119:107 одержали гости.