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Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне
24-летний игрок проводит выдающийся сезон
Фото: Blaze Trends
24-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич вышел на первое место в Национальной баскетбольной лиге по очкам за игру. В среднем словенец набирает 34,5 очка за игру.
Также стоит отметить, что Дончич зарабатывает 8,6 подбора и 9,4 передачи.
В конце января он набрал 73 очка в матче с "Атлантой Хоукс".
Напомним, сегодня на арене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" — "Даллас Маверикс". Победу со счётом 119:107 одержали гости.
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