  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне

Баскетбол
Обновлено

24-летний игрок проводит выдающийся сезон

Лука Дончич вышел на первое место по набранным очкам за игру в этом сезоне

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-летний разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич вышел на первое место в Национальной баскетбольной лиге по очкам за игру. В среднем словенец набирает 34,5 очка за игру.

Также стоит отметить, что Дончич зарабатывает 8,6 подбора и 9,4 передачи.

В конце января он набрал 73 очка в матче с "Атлантой Хоукс".

Напомним, сегодня на арене "Барклайс-центр" в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" — "Даллас Маверикс". Победу со счётом 119:107 одержали гости.

По теме
yellow-arrow
НБА. Лука Дончич и Кайри Ирвинг помогли Далласу обыграть Бруклин
yellow-arrow
Названы сроки восстановления Джоэла Эмбиида
yellow-arrow
НБА представила необычную площадку на Матч всех звезд
Лука Дончич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости