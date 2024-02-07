Названы игроки, которые заменят Эмбиида и Рэндла в Матче всех звезд НБА

Разыгрывающий "Атланты" Трей Янг и лёгкий форвард "Торонто" Скотти Барнс заменят центрового "Филадельфии Сиксерс" Джоэла Эмбиида и тяжёлого форварда "Нью-Йорк Никс" Джулиуса Рэндла на Матче всех звёзд, пишет пресс-служба НБА.

Ранее Эмбиид и Рэндл получили повреждения из-за чего не смогут принять участия в матче.

Восточная конференция: Трей Янг ("Атланта Хоукс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Тайриз Халибёртон ("Индиана Пэйсерс"), Дэмьен Лиллард ("Милуоки Бакс"), Джейлен Браун ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Бэм Адебайо ("Майами Хит"), Скотти Барнс ("Торонто Рэпторс"), Паоло Банкеро ("Орландо Мэджик"), Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс") и Тайриз Макси ("Филадельфия Сиксерс").

Западная конференция: Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Кевин Дюрант ("Финикс Санз"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер"), Лука Дончич ("Даллас Маверикс"), Девин Букер ("Финикс Санз"), Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс"), Пол Джордж ("Лос-Анджелес Клипперс"), Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Карл-Энтони Таунс ("Миннесота Тимбервулвз").

Напомним, что Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на "Гейнбридж Филдхаус".