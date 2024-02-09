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В сборной Ирландии сделали заявление об отказе баскетболисток жать руки израильтянкам
Израильские баскетболистки обвинили соперниц в антисемитизме
Главный тренер женской сборной Ирландии по баскетболу Джеймс Уэлдон высказался об отказе своих подопечных жать руки игрокам национальной команды Израиля во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге.
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"Я бы предпочёл говорить о баскетболе, а не об этом. Да, мы не участвовали в предматчевых мероприятиях. Это связано непосредственно с необоснованными и неприемлемыми комментариями из израильского лагеря в адрес наших игроков. Для нас это было огромное разочарование, ведь мы приехали сюда играть в баскетбол. Мы хотели победить, но в этот раз не смогли добиться нужного результата" - приводит слова Уэлдона пресс-служба Федерации баскетбола Израиля.
Отметим, ирландки отказались от рукопожатий в знак протеста после комментариев в свой адрес от баскетболисток Израиля, обвинивших их в антисемитизме. Встреча закончилась со счётом 87:57 в пользу Израиля.
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