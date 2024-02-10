Алексей Лень провел свой самый результативный матч за два сезона НБА

В ночь на десятое февраля состоялось несколько матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Среди прочих, в игре была и команда украинца Алексея Леня "Сакраменто".

На своей площадке клуб украинца принимал действующего чемпиона лиги "Денвер" и победил со счетом 135:106. Приложил руку к успеху и Алексей Лень. В течение игрового времени он принес "Сакраменто" одиннадцать очков, совершил два подбора, одну передачу, допустил одну потерю.

НБА. Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Денвер" 135:106

Ранее самые результативные показатели Леня измерялись десятью очками против "Портленда" в ноябре 2023-го года. А одиннадцать очков или более на уровне НБА Лень в последний раз набирал еще в сезоне 2021/22, выступая за "Сакраменто" (в матче 27 марта 2022 года против "Орландо" украинец имел 15 очков). Следовательно, отчетная игра - самая результативная для украинца за последние два сезона НБА.

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