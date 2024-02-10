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Алексей Лень провел свой самый результативный матч за два сезона НБА
Помог своей команде победить
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на десятое февраля состоялось несколько матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Среди прочих, в игре была и команда украинца Алексея Леня "Сакраменто".
На своей площадке клуб украинца принимал действующего чемпиона лиги "Денвер" и победил со счетом 135:106. Приложил руку к успеху и Алексей Лень. В течение игрового времени он принес "Сакраменто" одиннадцать очков, совершил два подбора, одну передачу, допустил одну потерю.
НБА. Регулярный чемпионат
"Сакраменто" - "Денвер" 135:106
Ранее самые результативные показатели Леня измерялись десятью очками против "Портленда" в ноябре 2023-го года. А одиннадцать очков или более на уровне НБА Лень в последний раз набирал еще в сезоне 2021/22, выступая за "Сакраменто" (в матче 27 марта 2022 года против "Орландо" украинец имел 15 очков). Следовательно, отчетная игра - самая результативная для украинца за последние два сезона НБА.
- "Милуоки" - "Шарлотт" 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)
- "Филадельфия" - "Атланта" 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 30:30, 35:24)
- "Торонто" - "Хьюстон" 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)
- "Лейкерс" - "Нью-Орлеан" 139:122 (36:39, 51:35, 28:28, 24:20)
- "Бостон" - "Вашингтон" 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)
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