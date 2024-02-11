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НБА. Даллас уверенно побеждает Оклахому, Вашингтон минимально уступает Филадельфии

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Даллас уверенно побеждает Оклахому, Вашингтон минимально уступает Филадельфии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Оклахома"

146:111 (47:30, 24:32, 39:27, 36:22)

"Клипперс" - "Детройт"

112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)

"Бруклин" – "Сан-Антонио"

123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)

"Вашингтон" - "Филадельфия"

113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)

"Шарлотт" - "Мемфис"

115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)

"Орландо" - "Чикаго"

114:108 после OT (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)

"Торонто" – "Кливленд"

95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)

"Нью-Йорк" – "Индиана"

111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)

"Голден Стейт" - "Финикс"

113:112 (33:28, 26:30, 25:24, 29:30)

"Портленд" - "Новый Орлеан"

84:93 (24:29, 16:18, 23:17, 21:29)

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