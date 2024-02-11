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НБА. Даллас уверенно побеждает Оклахому, Вашингтон минимально уступает Филадельфии
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Оклахома"
146:111 (47:30, 24:32, 39:27, 36:22)
"Клипперс" - "Детройт"
112:106 (31:30, 18:28, 27:23, 36:25)
"Бруклин" – "Сан-Антонио"
123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)
"Вашингтон" - "Филадельфия"
113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)
"Шарлотт" - "Мемфис"
115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)
"Орландо" - "Чикаго"
114:108 после OT (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)
"Торонто" – "Кливленд"
95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)
"Нью-Йорк" – "Индиана"
111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)
"Голден Стейт" - "Финикс"
113:112 (33:28, 26:30, 25:24, 29:30)
"Портленд" - "Новый Орлеан"
84:93 (24:29, 16:18, 23:17, 21:29)
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