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Гейм-виннер Карри – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол

Важнейший бросок матча

Гейм-виннер Карри – лучший момент тура НБА. Видео

фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада трехочковый защитника "Голден-Стейт" Стефа Карри в конце матча против "Финикс".

ТОП 10 лучших моментов тура:

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