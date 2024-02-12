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Ветеран такого уровня всегда принесёт пользу. Леброн Джеймс высказался о переходе Динвидди
По его мнению игрок должен усилить состав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о преимуществах, которые получила команда с приходом разыгрывающего Спенсера Динвидди.
"Плеймейкер, ещё один игрок, который умеет работать с мячом, ещё один ветеран. Ветеран такого уровня всегда принесёт пользу. Он нам поможет. Посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях обозреватель Грант Афсет.
Напомним, недавно Динвидди перешёл в "Торонто Рэпторс" из "Бруклин Нетс" в результате обмена.
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