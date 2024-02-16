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Женская сборная Украины по баскетболу поднялась в обновленном рейтинге ФИБА
Наша команда улучшила свои позиции
Фото: ФБУ
ФИБА опубликовала обновленный мировой рейтинг женских сборных, в котором Украина поднялась на две позиции.
Национальная команда Украины поднялась с 34-го на 32-е место (18 среди европейских сборных). Впереди нашей команды Аргентина.
На вершине рейтинга обошлось без изменений: первое место сохраняет США, за которыми расположились Китай и Австралия.
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Мировой рейтинг ФИБА: топ-10:
1. США - 834.6 очка
2. Китай - 686.0
3. Австралия - 668.8
4. Испания - 658.1
5. Канада - 653.4
6. Бельгия - 652.8
7. Франция - 649.2
8. Бразилия - 598.0
9. Япония - 594.2
10. Сербия - 580.3
...31. Аргентина - 238.3
32. Украина - 217.0 (+2 позиции)
33. Мозамбик - 212.1 (-1 позиция)
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