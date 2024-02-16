Женская сборная Украины по баскетболу поднялась в обновленном рейтинге ФИБА

ФИБА опубликовала обновленный мировой рейтинг женских сборных, в котором Украина поднялась на две позиции.

Национальная команда Украины поднялась с 34-го на 32-е место (18 среди европейских сборных). Впереди нашей команды Аргентина.

На вершине рейтинга обошлось без изменений: первое место сохраняет США, за которыми расположились Китай и Австралия.

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Мировой рейтинг ФИБА: топ-10:

1. США - 834.6 очка

2. Китай - 686.0

3. Австралия - 668.8

4. Испания - 658.1

5. Канада - 653.4

6. Бельгия - 652.8

7. Франция - 649.2

8. Бразилия - 598.0

9. Япония - 594.2

10. Сербия - 580.3

...31. Аргентина - 238.3

32. Украина - 217.0 (+2 позиции)

33. Мозамбик - 212.1 (-1 позиция)