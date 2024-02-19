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Бруклин рассторг контракт с главным тренером Жаком Воном

Баскетбол

Специалист работал в клубе с 2022 года

Бруклин рассторг контракт с главным тренером Жаком Воном

Фото: basket.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" сегодня, 19 февраля, приняло решение об увольнении главного тренера команды американца Жака Вона, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Жаку Вону 49 лет, он является бывшим профессиональным игроком и чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио Спёрс" в 2007 году. После завершения карьеры баскетболиста перешёл на тренерскую работу и с 2020 по 2022 год исполнял в "Бруклин Нетс" обязанности ассистента. Был назначен на должность главного тренера в ноябре 2022 года.

Напомним, в настоящий момент после 54 игр "Бруклин" занимает 11-е место в зачёте Восточной конференции НБА.

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