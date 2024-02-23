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Голден Стэйт Уорриорз вырос в цене в 26 раз с момента дебюта Стефа Карри
Баскетболист провел первый матч в 2009 году
Стоимость "Голден Стэйт Уорриорз" выросла в 26 раз с момента дебюта разыгрывающего Стефена Карри и достигла $ 8,2 млрд. Об этом пишет Fadeaway World.
Баскетболист провёл свой первый матч за "воинов" в 2009 году после того, как был выбран на драфте под седьмым номером. Сейчас в плане стоимости клуба калифорнийцы уступают лишь "Даллас Ковбойс" во всём спортивном мире. Эта команда выступает в Национальной футбольной лиге (НФЛ).
В нынешнем сезоне НБА Стефен Карри принял участие в 51 матче за "Голден Стэйт Уорриорз", набирая 28,1 очка в среднем за игру, совершая 4,3 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.
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