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НБА. Торонто минимально побеждает Атланту, Сан-Антонио уступают Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Торонто минимально побеждает Атланту, Сан-Антонио уступают Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Торонто"

121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)

"Филадельфия" - "Кливленд"

104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)

"Мемфис" - "Клипперс"

95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)

"Новый Орлеан" – "Майами"

95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)

"Оклахома" - "Вашингтон"

147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)

"Хьюстон" - "Финикс"

114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)

"Миннесота" – "Милуоки"

107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)

"Голден Стейт" - "Шарлотт"

97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)

"Портленд" - "Денвер"

112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)

"Лейкерс" - "Сан-Антонио"

123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)

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