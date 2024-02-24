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НБА. Торонто минимально побеждает Атланту, Сан-Антонио уступают Лейкерс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Торонто"
121:123 (22:33, 42:32, 26:31, 31:27)
"Филадельфия" - "Кливленд"
104:97 (25:25, 28:25, 21:20, 30:27)
"Мемфис" - "Клипперс"
95:101 (29:29, 30:24, 16:26, 20:22)
"Новый Орлеан" – "Майами"
95:106 (24:31, 34:27, 22:26, 15:22)
"Оклахома" - "Вашингтон"
147:106 (41:28, 39:29, 37:24, 30:25)
"Хьюстон" - "Финикс"
114:110 (20:28, 37:24, 32:24, 25:34)
"Миннесота" – "Милуоки"
107:112 (27:31, 30:20, 13:36, 37:25)
"Голден Стейт" - "Шарлотт"
97:84 (22:15, 21:14, 30:23, 24:32)
"Портленд" - "Денвер"
112:127 (20:25, 28:38, 29:32, 35:32)
"Лейкерс" - "Сан-Антонио"
123:118 (30:26, 36:33, 31:31, 26:28)
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