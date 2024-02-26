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НБА дисквалифицировала пять игроков за драку в матче Пеликанс — Майами
Все случилось после нарушения правил на одном из игроков
Фото: All U Can Heat
НБА объявила о дисквалификации пяти баскетболистов после массовой драки во время матча регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" — "Майами Хит".
Центровой "Майами" Томас Брайант и защитник "Пеликанс" Хосе Альварадо были дисквалифицированы на три игры из-за драки. Форварды "Майами" Джимми Батлер, Никола Йович и нападающий "Пеликанс" Наджи Маршалл отстранены на один матч за участие в потасовке.
Потасовка случилась после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров "Нью-Орлеана" Зайоне Уильямсоне. Сам матч завершился победой "Майами" со счётом 106:95.
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