НБА дисквалифицировала пять игроков за драку в матче Пеликанс — Майами

НБА объявила о дисквалификации пяти баскетболистов после массовой драки во время матча регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан Пеликанс" — "Майами Хит".

Центровой "Майами" Томас Брайант и защитник "Пеликанс" Хосе Альварадо были дисквалифицированы на три игры из-за драки. Форварды "Майами" Джимми Батлер, Никола Йович и нападающий "Пеликанс" Наджи Маршалл отстранены на один матч за участие в потасовке.

Потасовка случилась после того, как тяжёлый форвард гостей Кевин Лав нарушил правила на тяжёлом форварде, одном из лидеров "Нью-Орлеана" Зайоне Уильямсоне. Сам матч завершился победой "Майами" со счётом 106:95.