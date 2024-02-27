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Второй в истории. Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена

Баскетбол

Сербский баскетболист продолжает покорять высоты

Второй в истории. Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать не менее 80 очков, сделать не меньше 50 подборов и 45 результативных передач за три игры.

Первым был Уилт Чемберлен, добившийся такого достижения в 1968 году. Об этом пишет статистический сервис OptaSTATS.

В среднем за все 56 матчей нынешнего сезона, в которых принял участие Никола, в его активе 26,1 очка, 12,3 подбора и 9,3 передачи.

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