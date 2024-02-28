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Стефен Карри повторил свой антирекорд

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Баскетболист провел далеко не лучший матч своей карьеры

Стефен Карри повторил свой антирекорд

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри не набрал ни одного очка в первой половине выездного матча регулярного чемпионата НБА с "Вашингтон Уизардс" (123:112).

По информации ESPN US, это случилось с Карри впервые в регулярных чемпионатах начиная с 23 ноября 2012 года, когда в матче с "Денвер Наггетс" он также не набрал очков в первых двух четвертях.

В нынешнем сезоне Карри в среднем за матч набирает 27,5 очка, совершает 4,2 подбора и отдаёт 5,1 передачи. К этому моменту Стефен принял участие в 54 матчах.

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Стефен Карри
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