Голден Стэйт продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр подписал новый контракт с командой. Об этом пишет официальный аккаунт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что это долгосрочный контракт, однако подробности соглашения с 58-летним специалистом не уточняются. Ранее ESPN сообщал, что клуб решил продлить соглашение с Керром на рекордные $ 35 млн за два года, что сделало его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Напомним, американский специалист возглавляет "Голден Стэйт" с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА.