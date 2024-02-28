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Голден Стэйт продлил контракт с главным тренером

Баскетбол

Стив Керр продолжит работать в клубе

Голден Стэйт продлил контракт с главным тренером

Фото: NBC Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр подписал новый контракт с командой. Об этом пишет официальный аккаунт клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что это долгосрочный контракт, однако подробности соглашения с 58-летним специалистом не уточняются. Ранее ESPN сообщал, что клуб решил продлить соглашение с Керром на рекордные $ 35 млн за два года, что сделало его самым высокооплачиваемым тренером в истории НБА.

Напомним, американский специалист возглавляет "Голден Стэйт" с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом НБА.

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