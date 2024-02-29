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Лука Дончич вышел на третье место по количеству трипл-даблов с 30+ очками
Баскетболист оформил очередной трипл-дабл
Фото: Fox News
Словенский защитник команды "Даллас Маверикс" Лука Дончич в матче с "Торонто Рэпторс" оформил очередной трипл-дабл с 30+ очками, который стал 39-м в его карьере. Таким образом, он обошёл по этому показателю Леброна Джеймса и вышел на третье место в истории.
Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон — 106 игр. Вторым идёт Расселл Уэстбрук — 48.
Напомним, в ночь с 28 на 29 февраля на паркете "Скотиабанк-Арены" в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА.
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