Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье-Говерла одержала уверенную победу и вышла в 1/4 финала Кубка Украины
В 1/8 финала команда одолела Самбир
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, одолев клуб Высшей лиги Самбор.
Команды демонстрировали равную игру в течение трех с половиной четвертей и только после большого перерыва хозяева площадки развили преимущество и существенно оторвались от соперника, получив победный в этом матче гандикап.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В четвертьфинальном матче Кубка Украины Говерла сыграет со Старым Луцком.
Кубок Украины. 1/8 финала
Прикарпатье-Говерла - Самбор 103:83 (21:16, 23:25, 32:27, 27:15)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Жироне интересен еще один футболист сборной Украины
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Второй в истории. Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн