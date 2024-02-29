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Прикарпатье-Говерла одержала уверенную победу и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Баскетбол
Обновлено

В 1/8 финала команда одолела Самбир

Прикарпатье-Говерла одержала уверенную победу и вышла в 1/4 финала Кубка Украины

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Прикарпатье-Говерла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, одолев клуб Высшей лиги Самбор.

Команды демонстрировали равную игру в течение трех с половиной четвертей и только после большого перерыва хозяева площадки развили преимущество и существенно оторвались от соперника, получив победный в этом матче гандикап.

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В четвертьфинальном матче Кубка Украины Говерла сыграет со Старым Луцком.

Кубок Украины. 1/8 финала

Прикарпатье-Говерла - Самбор 103:83 (21:16, 23:25, 32:27, 27:15)

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