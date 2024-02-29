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Старый Луцк с минимальным счетом обыграл Запорожье в 1/8 финала Кубка Украины
Невероятный матч провели команды
Фото: ФБУ
В Ивано-Франковске состоялся матч, в котором Запорожье принимало Старый Луцк. С разницей в 1 балл победу одержал Старый Луцк - 84:83.
Запорожье плохо начало матч и по итогам первой четверти было зафиксировано двойное и одновременно комфортное преимущество Старого Луцка в 13 пунктов - 26:13.
В дебюте второй десятиминутки гандикап лучан достиг 18 пунктов и все же номинальные хозяева сумели сократить отставание до 8 очков.
После большого перерыва Старый Луцк снова добавил и превзошел соперника по точности бросков с игры.
В заключительной четверти Запорожье сумело перевернуть игру с ног на голову и команде почти удалось совершить камбэк. За 11 секунд до сирены при "-2" Назар Холод со штрафного реализовал лишь один бросок.
Кубок Украины. Мужчины. 1/8 финала.
Запорожье — Старый Луцк 83:84 (13:26, 25:20, 19:24, 26:14
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