Старый Луцк с минимальным счетом обыграл Запорожье в 1/8 финала Кубка Украины

В Ивано-Франковске состоялся матч, в котором Запорожье принимало Старый Луцк. С разницей в 1 балл победу одержал Старый Луцк - 84:83.

Запорожье плохо начало матч и по итогам первой четверти было зафиксировано двойное и одновременно комфортное преимущество Старого Луцка в 13 пунктов - 26:13.

В дебюте второй десятиминутки гандикап лучан достиг 18 пунктов и все же номинальные хозяева сумели сократить отставание до 8 очков.

После большого перерыва Старый Луцк снова добавил и превзошел соперника по точности бросков с игры.

В заключительной четверти Запорожье сумело перевернуть игру с ног на голову и команде почти удалось совершить камбэк. За 11 секунд до сирены при "-2" Назар Холод со штрафного реализовал лишь один бросок.

Кубок Украины. Мужчины. 1/8 финала.

Запорожье — Старый Луцк 83:84 (13:26, 25:20, 19:24, 26:14