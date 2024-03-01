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Старый Луцк вышел в полуфинал Кубка Украины

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Матч получился интригующим

Старый Луцк вышел в полуфинал Кубка Украины

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Старый Луцк одержал победу в напряженном матче 1/4 финала Кубка Украины, одолев в Ивано-Франковске местную Прикарпатье-Говерлу.

Команды продемонстрировали очень равную игру и после большого перерыва преимуществом завладели гости. И все же в итоге победу одержал Старый Луцк.

Команда из Луцка стала третьим участником Финала четырех Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала

Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 69:64 (17:17, 16:16, 18:16, 18:15)

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