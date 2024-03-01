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Старый Луцк вышел в полуфинал Кубка Украины
Матч получился интригующим
Фото: ФБУ
Старый Луцк одержал победу в напряженном матче 1/4 финала Кубка Украины, одолев в Ивано-Франковске местную Прикарпатье-Говерлу.
Команды продемонстрировали очень равную игру и после большого перерыва преимуществом завладели гости. И все же в итоге победу одержал Старый Луцк.
Команда из Луцка стала третьим участником Финала четырех Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/4 финала
Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 69:64 (17:17, 16:16, 18:16, 18:15)
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