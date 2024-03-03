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Проход Леброна в матче против Денвер – лучший момент тура НБА. Видео
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада проход форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса в проигранном матче его коллектива против "Денвер".
ТОП 10 лучших моментов тура:
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