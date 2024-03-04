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Центровой Финикса Юсуф Нуркич стал пятым игроком в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА
Последний раз подобное удавалось Энесу Кантеру в 2021 году
Центровой "Финикс Санз" Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Оклахома-Сити Тандер", в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.
Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" боснийского центрового по итогам встречи составил "+10".
Таким образом, 29-летний баскетболист стал пятым игроком НБА в XXI, которому за игру удалось собрать как минимум 30 отскоков. Ранее это удавалось Энесу Кантеру (2021), Дуайту Ховарду (2018), Эндрю Байнуму (2012) и Кевину Лаву (2010).
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