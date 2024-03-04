  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Центровой Финикса Юсуф Нуркич стал пятым игроком в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центровой Финикса Юсуф Нуркич стал пятым игроком в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА

Баскетбол

Последний раз подобное удавалось Энесу Кантеру в 2021 году

Центровой Финикса Юсуф Нуркич стал пятым игроком в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Финикс Санз" Юсуф Нуркич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Оклахома-Сити Тандер", в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:118.

Нуркич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 14 очков (7 из 16 с игры), 31 подбор, четыре результативные передачи и один блок-шот. Показатель "плюс-минус" боснийского центрового по итогам встречи составил "+10".

Таким образом, 29-летний баскетболист стал пятым игроком НБА в XXI, которому за игру удалось собрать как минимум 30 отскоков. Ранее это удавалось Энесу Кантеру (2021), Дуайту Ховарду (2018), Эндрю Байнуму (2012) и Кевину Лаву (2010).

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков
yellow-arrow
Проход Леброна в матче против Денвер – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Бруклин побеждает Атланту, Юта уступает Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости