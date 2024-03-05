Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы лучшие тренеры месяца в НБА
Одним из лучших стал Стив Керр
Фото: NBC Sports
Наставник "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр и тренер "Майами Хит" Эрик Споэльстра признаны лучшими тренерами месяца в НБА за февраль.
"Керр привел "Уорриорз" к результату 11-3, который стал лучшим в Западной конференции в феврале. На данный момент "Голден Стэйт" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Споэльстра привел "Хит" к результату 8-3, в том числе 6-1 на выезде, в феврале. По итогам месяца "Майами" занял второе место в лиге по оборонительным показателям. Сейчас "Хит" занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции", — говорится в пресс-релизе НБА.
Популярное сейчас
- Полесье распрощалось с опытным игроком
- "Это не моя проблема". Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
- В Черном море уничтожен еще один российский корабль. Стоимость - около 65 миллионов долларов
- Проход Леброна в матче против Денвер – лучший момент тура НБА. Видео
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО