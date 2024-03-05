Названы лучшие тренеры месяца в НБА

Наставник "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр и тренер "Майами Хит" Эрик Споэльстра признаны лучшими тренерами месяца в НБА за февраль.

"Керр привел "Уорриорз" к результату 11-3, который стал лучшим в Западной конференции в феврале. На данный момент "Голден Стэйт" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Споэльстра привел "Хит" к результату 8-3, в том числе 6-1 на выезде, в феврале. По итогам месяца "Майами" занял второе место в лиге по оборонительным показателям. Сейчас "Хит" занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции", — говорится в пресс-релизе НБА.