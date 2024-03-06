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Третий в истории. Лука Дончич оформил четыре трипл-дабла подряд с 30+ очками
Словенский баскетболист проводит серию результативных матчей
Фото: Blaze Trends
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Индианой Пэйсерс", в котором его команда потерпела поражение 120:137.
Самым результативным игроком матча стал как раз Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.
Таким образом, 25-летний баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, кто на протяжении четырёх матчей подряд сумел оформить трипл-дабл с 30+ очками.
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