Третий в истории. Лука Дончич оформил четыре трипл-дабла подряд с 30+ очками

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Индианой Пэйсерс", в котором его команда потерпела поражение 120:137.

Самым результативным игроком матча стал как раз Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Таким образом, 25-летний баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, кто на протяжении четырёх матчей подряд сумел оформить трипл-дабл с 30+ очками.