Результаты НБА. Лос-Анджелес Клипперс совершили невероятный камбек в матче с Хьюстон Рокетс

7 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно восемь матчей.

В одном из матчей "Лос-Анджелес Клипперс" переиграл на выезде "Хьюстон Рокетс" со счётом 122:116.

В первой половине матча на площадке доминировали "Рокетс", а уже во второй части матча "Клипперс" начали уверенно догонять соперника.

В четвёртой 12-минутке гости не только смогли догнать, но и вышли вперёд с уверенным отрывом, таким образом доведя матч победы.

Все результаты игрового дня НБА 7 марта

"Вашингтон Уизардс" – "Орландо Мэджик" — 109:119.

"Хьюстон Рокетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" — 116:122.

"Атланта Хоукс" – "Кливленд Кавальерс" — 112:101.

"Филадельфия Сиксерс" – "Мемфис Гриззлиз" — 109:115.

"Юта Джаз" – "Чикаго Буллз" — 117:119.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Милуоки Бакс" — 125:90.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Оклахома-Сити Тандер" — 120:128.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Сакраменто Кингз" — 120:130.