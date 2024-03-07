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Результаты НБА. Лос-Анджелес Клипперс совершили невероятный камбек в матче с Хьюстон Рокетс
Хозяева неплохо начали матч, но провалили вторую половину встречи
7 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно восемь матчей.
В одном из матчей "Лос-Анджелес Клипперс" переиграл на выезде "Хьюстон Рокетс" со счётом 122:116.
В первой половине матча на площадке доминировали "Рокетс", а уже во второй части матча "Клипперс" начали уверенно догонять соперника.
В четвёртой 12-минутке гости не только смогли догнать, но и вышли вперёд с уверенным отрывом, таким образом доведя матч победы.
Все результаты игрового дня НБА 7 марта
"Вашингтон Уизардс" – "Орландо Мэджик" — 109:119.
"Хьюстон Рокетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" — 116:122.
"Атланта Хоукс" – "Кливленд Кавальерс" — 112:101.
"Филадельфия Сиксерс" – "Мемфис Гриззлиз" — 109:115.
"Юта Джаз" – "Чикаго Буллз" — 117:119.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Милуоки Бакс" — 125:90.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Оклахома-Сити Тандер" — 120:128.
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Сакраменто Кингз" — 120:130.
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