НБА. Сакраменто Леня в напряженном матче обыграл Сан-Антонио, Бостон без Михайлюка уступил Денверу

Сегодня, 8 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей.

Все результаты игрового дня НБА 8 марта

"Детройт Пистонс" — "Бруклин Нетс" — 118:112.

"Индиана Пэйсерс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 111:113.

"Даллас Маверкс" — "Майами Хит" — 114:108.

"Финикс Санз" — "Торонто Рэпторс" — 120:113.

"Денвер Наггетс" — "Бостон Селтикс" — 115:109.

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Чикаго Буллз" — 122:125.

"Сакраменто Кингз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 131:121.

Стоит отметить игру защитника "Миннесоты" Энтони Эдвардса. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Далласа" Луку Дончича, сделавшего трипл-дабл: 35 очков, 11 подборов и 11 передач.

В параллельном матче "Денвер Наггетс" принимал "Бостон Селтикс".

Лучшей результативностью в составе победителей отметился сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе "Бостона" стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который набрал 41 очко, сделал 13 подборов и четыре передачи.

Таким образом, "Бостон" потерпел второе поражение подряд. Ранее "Селтикс" проиграли во встрече с "Кливлендом".

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче. В параллельной встрече Сакраменто Кингз" и "Сан-Антонио Спёрс" Алексей лень отметился 3 подборами, 2 передачами за 9:29 минуты.