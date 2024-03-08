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НБА. Сакраменто Леня в напряженном матче обыграл Сан-Антонио, Бостон без Михайлюка уступил Денверу
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
Сегодня, 8 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей.
Все результаты игрового дня НБА 8 марта
"Детройт Пистонс" — "Бруклин Нетс" — 118:112.
"Индиана Пэйсерс" — "Миннесота Тимбервулвз" — 111:113.
"Даллас Маверкс" — "Майами Хит" — 114:108.
"Финикс Санз" — "Торонто Рэпторс" — 120:113.
"Денвер Наггетс" — "Бостон Селтикс" — 115:109.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Чикаго Буллз" — 122:125.
"Сакраменто Кингз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 131:121.
Стоит отметить игру защитника "Миннесоты" Энтони Эдвардса. На его счету 44 очка, шесть подборов и три результативных передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Далласа" Луку Дончича, сделавшего трипл-дабл: 35 очков, 11 подборов и 11 передач.
В параллельном матче "Денвер Наггетс" принимал "Бостон Селтикс".
Лучшей результативностью в составе победителей отметился сербский центровой Никола Йокич, который записал в свой актив трипл-дабл: 32 очка, 12 подборов и 11 передач. Самым результативным в составе "Бостона" стал лёгкий форвард Джейлен Браун, который набрал 41 очко, сделал 13 подборов и четыре передачи.
Таким образом, "Бостон" потерпел второе поражение подряд. Ранее "Селтикс" проиграли во встрече с "Кливлендом".
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принимал участия в матче. В параллельной встрече Сакраменто Кингз" и "Сан-Антонио Спёрс" Алексей лень отметился 3 подборами, 2 передачами за 9:29 минуты.
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