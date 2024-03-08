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Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА

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Баскетболист сделал очередной трипл-дабл без потерь

Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с лидером Восточной конференции "Бостон Селтикс", который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, установил уникальное достижение.

Центровой набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач, при этом не допустил ни одной потери в матче. Это его седьмой трипл-дабл в карьере без потерь – наибольший показатель в истории НБА.

Напомним, "Денвер" победил "Бостон" со счётом 115:109.

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