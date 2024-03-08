Никола Йокич установил уникальный рекорд в НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с лидером Восточной конференции "Бостон Селтикс", который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, установил уникальное достижение.

Центровой набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач, при этом не допустил ни одной потери в матче. Это его седьмой трипл-дабл в карьере без потерь – наибольший показатель в истории НБА.

Напомним, "Денвер" победил "Бостон" со счётом 115:109.