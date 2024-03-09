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НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Шарлотт"

112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)

"Филадельфия" - "Новый Орлеан"

95:103 (15:36, 19:27, 27:21, 34:19)

"Кливленд" - "Миннесота"

113:104 после OT (25:23, 29:27, 25:30, 18:17, 16:7)

"Нью-Йорк" - "Орландо"

98:74 (31:23, 24:16, 25:15, 18:20)

"Мемфис" – "Атланта"

92:99 (31:20, 15:26, 26:34, 20:19)

"Оклахома" – "Майами"

107:100 (27:29, 20:28, 30:16, 30:27)

"Лейкерс" – "Милуоки"

123:122 (27:30, 40:33, 29:27, 27:32)

"Портленд" - "Хьюстон"

107:123 (31:28, 32:27, 24:37, 20:31)

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