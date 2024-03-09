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Данк Грина – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол
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Со всей силы

Данк Грина – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк защитника "Хьюстон" Джалена Грина в победном матче его коллектива против "Портленда".

ТОП 10 лучших моментов тура:

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