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НБА. Клипперс побеждает Чикаго, Торонто в овертайме уступает Портленд

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Клипперс побеждает Чикаго, Торонто в овертайме уступает Портленд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Клипперс" - "Чикаго"

112:102 (23:29, 23:28, 37:28, 29:17)

"Шарлотт" - "Бруклин"

110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)

"Детройт" - "Даллас"

124:142 (33:35, 32:34, 23:35, 36:38)

"Финикс" - "Бостон"

107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)

"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"

113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)

"Денвер" - "Юта"

142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)

"Портленд" - "Торонто"

128:118 после OT (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)

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