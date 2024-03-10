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НБА. Клипперс побеждает Чикаго, Торонто в овертайме уступает Портленд
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Клипперс" - "Чикаго"
112:102 (23:29, 23:28, 37:28, 29:17)
"Шарлотт" - "Бруклин"
110:99 (31:35, 32:17, 27:30, 20:17)
"Детройт" - "Даллас"
124:142 (33:35, 32:34, 23:35, 36:38)
"Финикс" - "Бостон"
107:117 (26:31, 24:31, 28:25, 29:30)
"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"
113:126 (27:32, 16:30, 36:34, 34:30)
"Денвер" - "Юта"
142:121 (38:22, 40:22, 24:44, 40:33)
"Портленд" - "Торонто"
128:118 после OT (33:16, 30:30, 29:35, 21:32, 15:5)
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