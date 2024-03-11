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Впервые с 2016 года в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков

Баскетбол

Результативность команд оставляет желать лучшего

Впервые с 2016 года в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11 марта, состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Нью-Йорк Никс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Матч завершился со счётом 79:73 в пользу гостей.

Ни один из коллективов не смог набрать хотя бы 80 очков за встречу. Это первый подобный случай в НБА с января 2016 года, когда "Миннесота Тимбервулвз" и "Денвер Наггетс" сыграли со счётом 78:74 в пользу "Денвера".

Отметим, что в сегодняшнем матче игроки "Нью-Йорка" реализовали 32,5% бросков, а «Филадельфии» — 38,8%.

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