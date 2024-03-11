Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые с 2016 года в матче НБА обе команды набрали менее 80 очков
Результативность команд оставляет желать лучшего
11 марта, состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Нью-Йорк Никс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Матч завершился со счётом 79:73 в пользу гостей.
Ни один из коллективов не смог набрать хотя бы 80 очков за встречу. Это первый подобный случай в НБА с января 2016 года, когда "Миннесота Тимбервулвз" и "Денвер Наггетс" сыграли со счётом 78:74 в пользу "Денвера".
Отметим, что в сегодняшнем матче игроки "Нью-Йорка" реализовали 32,5% бросков, а «Филадельфии» — 38,8%.
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- Четыре гола за девять минут. Видеообзор первого поражения Интер Майами в сезоне без Месси
- Прометей стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже