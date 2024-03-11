Энтони Дэвис повторил рекорд сезона 1973/1974

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, начиная с сезона-1973/1974, который в ходе одного матча сделал 25+ подборов, а также отметился 6+ перехватами. Об этом информирует пресс-служба лиги. Перехваты стали учитываться в статистике с сезона-1973/1974.

Кроме того, сообщается, что Энтони стал первым игроком "Лейкерс" после Шакила О'Нила, который в 2004 году набрал 25+ очков и сделал 25+ подборов за игру.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" (120:109) Дэвис набрал 27 очков (9 из 17 с игры, 9 из 13 — штрафные), сделал 25 подборов, семь перехватов, отдал пять результативных передач и поставил три блок-шота.