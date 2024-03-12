Никола Йокич и Джамал Маррей установили рекорд в НБА

Разыгрывающий "Деневер Наггетс" Джамал Маррей и центровой команды Никола Йокич стали авторами одного из рекордов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 с "Торонто Рэпторс" Йокич набрал 35 очков и отдал 12 результативных передач, а Маррей отметился 26 очками и 12 передачами. В свою очередь, дуэт оформил четвёртый матч в карьере, в котором каждый из баскетболистов набирал как минимум 25 очков и делал 10 передач.

"Денвер" обыграл "Торонто" со счётом 125:119. На данный момент клуб из Колорадо занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 45 победами при 20 поражениях в регулярном чемпионате НБА.