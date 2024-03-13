НБА. Сакраменто не заметил Милуоки, Бостон одолел Юту

13 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей.

Все результаты игрового дня НБА 13 марта

"Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Сиксерс" — 106:79

"Оклахома-Сити Тандер" — "Индиана Пэйсерс" — 111:121

"Мемфис Гриззлиз" — "Вашингтон Уизардс" — 109:97

"Сан-Антонио Спёрс" — "Хьюстон Рокетс" — 101:103

"Юта Джаз" — "Бстон Селтикс" — 107:123

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Миннесота Тимбервулвз" 100:118

"Сакраменто Кингз" — "Милуоки Бакс"129:94

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда "Бостона" Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. Он набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал пять передач.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке всего 43 секунды и не отметился результативными действиями.

В матче "Сакраменто Кингз" и "Милуоки Бакс" хозяева одержали уверенную победу со счётом 129:94.

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на площадке 09:09 минуты, за которые заработал 5 очков, 1 подбор и 1 перехват.