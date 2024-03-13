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НБА. Сакраменто не заметил Милуоки, Бостон одолел Юту
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
13 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей.
Все результаты игрового дня НБА 13 марта
"Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Сиксерс" — 106:79
"Оклахома-Сити Тандер" — "Индиана Пэйсерс" — 111:121
"Мемфис Гриззлиз" — "Вашингтон Уизардс" — 109:97
"Сан-Антонио Спёрс" — "Хьюстон Рокетс" — 101:103
"Юта Джаз" — "Бстон Селтикс" — 107:123
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Миннесота Тимбервулвз" 100:118
"Сакраменто Кингз" — "Милуоки Бакс"129:94
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда "Бостона" Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего "Оклахомы" Шея Гилджес-Александера. Он набрал 30 очков, совершил 10 подборов и отдал пять передач.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на площадке всего 43 секунды и не отметился результативными действиями.
В матче "Сакраменто Кингз" и "Милуоки Бакс" хозяева одержали уверенную победу со счётом 129:94.
Украинский баскетболист Алексей Лень провел на площадке 09:09 минуты, за которые заработал 5 очков, 1 подбор и 1 перехват.
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