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НБА. Хьюстон побеждает Кливленд, Бруклин уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Хьюстон побеждает Кливленд, Бруклин уступает Индиане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Хьюстон" – "Кливленд" – 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30)

"Индиана" – "Бруклин" – 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

"Новый Орлеан" - "Портленд" – 126:107 (36:33, 37:35, 29:24, 24:15)

"Филадельфия" - "Шарлотт" – 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

"Мемфис" – "Оклахома" – 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)

"Чикаго" - "Вашингтон" – 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)

"Лейкерс" - "Голден Стейт" – 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)

"Юта" – "Миннесота" – 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)

"Сакраменто" – "Нью-Йорк" – 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)

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