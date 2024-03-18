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Форвард Майами Хит Данкан Робинсон быстрее всех в истории НБА достиг отметки в 1000 трехочковых

Баскетбол
Обновлено

Он превзошел Бадди Хилда

Форвард Майами Хит Данкан Робинсон быстрее всех в истории НБА достиг отметки в 1000 трехочковых

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Майами Хит" Данкан Робинсон стал самым быстрым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), реализовавшим 1000 трёхочковых бросков.

Ему потребовалось 343 матча. 29-летний игрок обогнал по этому показателю форварда Бадди Хилд (350 игр).

Свой 1000-й бросок из-за дуги Данкан реализовал в матче регулярного чемпионата лиги между "Майами" и "Детройт Пистонс". Встреча завершилась победой "Хит" со счётом 104:101. Робинсон набрал 30 очков, реализовав семь трёхочковых бросков, а также совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач, став самым результативным игроком в составе обеих команд.

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