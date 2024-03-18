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Определились четвертьфинальные пары плей-офф Суперлиги
Матчи стартуют 26 марта
Фото: ФБУ
Определились все пары первого раунда плей-офф регулярного чемпионата Суперлиги.
Серии четвертьфиналов, полуфиналов, финала и матчи за 3-е место пройдут до двух побед. Отметим, что плей-офф начнется с 26 марта.
По итогу регулярного сезона в 1/4 финала сыграют:
Днепр — Политехника-Галичина
Ровно — Старый Луцк
Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла
Запорожье — Черкасские Мавпы
1/2 финала:
Днепр/Политехника-Галичина — Запорожье/Черкасские Мавпы
Ровно/Старый Луцк — Киев-Баскет/Прикарпатье-Говерла
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