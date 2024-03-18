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Определились четвертьфинальные пары плей-офф Суперлиги

Баскетбол

Матчи стартуют 26 марта

Определились четвертьфинальные пары плей-офф Суперлиги

Фото: ФБУ

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Определились все пары первого раунда плей-офф регулярного чемпионата Суперлиги.

Серии четвертьфиналов, полуфиналов, финала и матчи за 3-е место пройдут до двух побед. Отметим, что плей-офф начнется с 26 марта.

По итогу регулярного сезона в 1/4 финала сыграют:

Днепр — Политехника-Галичина

Ровно — Старый Луцк

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла

Запорожье — Черкасские Мавпы

1/2 финала:

Днепр/Политехника-Галичина — Запорожье/Черкасские Мавпы

Ровно/Старый Луцк — Киев-Баскет/Прикарпатье-Говерла

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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