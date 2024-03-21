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Кевин Дюрант вышел на восьмое место в истории НБА по набранным очкам

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Баскетболист продолжает бить рекорды

Кевин Дюрант вышел на восьмое место в истории НБА по набранным очкам

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" принимал "Филадельфию Сиксерс". Матч завершился победой хозяев со счётом 115:102

Примечательно, что во время матча лёгкий форвард, один из лидеров "Финикса" Кевин Дюрант обошёл члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила (28 596) и вышел на чистое восьмое место в истории лиги по количеству набранных очков за профессиональную карьеру.

Отметим, что в семёрку лучших входят такие баскетболисты, как Леброн Джеймс (40 179), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дирк Новицки (31 560) и Уилт Чемберлен (31 419).

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Кевин Дюрант
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