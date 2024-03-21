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Форвард Сакраменто Кингз побил рекорд НБА 50-летней давности
Баскетболист отметился 64 дабл-даблами
Фото: NBC Sports
Тяжёлый форвард "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установил рекорд лиги.
Он стал первым игроком более чем за 50 лет, кому удалось оформить 64 дабл-дабла и 24 трипл-дабла за один сезон в НБА.
Напомним, Домантас был выбран на драфте НБА в 2016 году в первом раунде под общим 11-м номером "Орландо Мэджик". Однако в тот же день он и ещё несколько игроков были обменяны в "Оклахома-Сити Тандер".
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