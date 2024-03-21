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Форвард Сакраменто Кингз побил рекорд НБА 50-летней давности

Баскетбол

Баскетболист отметился 64 дабл-даблами

Форвард Сакраменто Кингз побил рекорд НБА 50-летней давности

Фото: NBC Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) установил рекорд лиги.

Он стал первым игроком более чем за 50 лет, кому удалось оформить 64 дабл-дабла и 24 трипл-дабла за один сезон в НБА.

Напомним, Домантас был выбран на драфте НБА в 2016 году в первом раунде под общим 11-м номером "Орландо Мэджик". Однако в тот же день он и ещё несколько игроков были обменяны в "Оклахома-Сити Тандер".

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Домантас Сабонис Сакраменто Кингз
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