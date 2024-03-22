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Кевин Гарнетт считает, что НБА должна сделать Энтони Эдвардса лицом лиги

Баскетбол

Бывший игрок Миннесоты уверен, что лига поступает неправильно

Кевин Гарнетт считает, что НБА должна сделать Энтони Эдвардса лицом лиги

Фото: twitter

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и экс-член команды "Миннесота Тимбервулвз" Кевин Гарнетт настаивает, что НБА должна сделать лицом лиги защитника "Тимбервулвз" Энтони Эдвардса.

Гарнетт давно хорошо высказывается об Эдвардсе в соцсетях и своём подкасте. Сейчас он активно продвигает Энтони как новое лицо лиги. Он выпустил серию публикаций с подборкой ярких моментов с Энтони Эдвардсом.

В одном из сообщений Гарнетт написал: "Да ладно, чувак… Бро, он натуральный… Лига, не тупи, надо принять нас в хорошие руки".

Также Гарнетт отмечает, что у Энтони Эдвардса есть всё, что нужно звёздному игроку, так как он набирал в среднем 26,7 очка за игру, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 58,1% точных бросков.

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