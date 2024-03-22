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Кевин Гарнетт считает, что НБА должна сделать Энтони Эдвардса лицом лиги
Бывший игрок Миннесоты уверен, что лига поступает неправильно
Фото: twitter
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и экс-член команды "Миннесота Тимбервулвз" Кевин Гарнетт настаивает, что НБА должна сделать лицом лиги защитника "Тимбервулвз" Энтони Эдвардса.
Гарнетт давно хорошо высказывается об Эдвардсе в соцсетях и своём подкасте. Сейчас он активно продвигает Энтони как новое лицо лиги. Он выпустил серию публикаций с подборкой ярких моментов с Энтони Эдвардсом.
В одном из сообщений Гарнетт написал: "Да ладно, чувак… Бро, он натуральный… Лига, не тупи, надо принять нас в хорошие руки".
Также Гарнетт отмечает, что у Энтони Эдвардса есть всё, что нужно звёздному игроку, так как он набирал в среднем 26,7 очка за игру, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 58,1% точных бросков.
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