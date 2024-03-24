Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Нью-Йорк побеждает Бруклин, Сан-Антонио уступает Финикс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Бруклин"
105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)
"Орландо" – "Сакраменто"
107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)
"Атланта" - "Шарлотт"
132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)
"Вашингтон" – "Торонто"
112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
"Сан-Антонио" – "Финикс"
106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
"Хьюстон" – "Юта"
147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)
"Чикаго" - "Бостон"
113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
"Портленд" - "Денвер"
111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)
Популярное сейчас
- Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- Пресс-служба УАФ: Цыганков принял участие в тренировке сборной Украины в рамках общей группы
- Форвард Сакраменто Кингз побил рекорд НБА 50-летней давности
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО