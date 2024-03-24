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НБА. Нью-Йорк побеждает Бруклин, Сан-Антонио уступает Финикс

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Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Бруклин, Сан-Антонио уступает Финикс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Бруклин"

105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)

"Орландо" – "Сакраменто"

107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)

"Атланта" - "Шарлотт"

132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)

"Вашингтон" – "Торонто"

112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)

"Сан-Антонио" – "Финикс"

106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)

"Хьюстон" – "Юта"

147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)

"Чикаго" - "Бостон"

113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)

"Портленд" - "Денвер"

111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)

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