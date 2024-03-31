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НБА. Орландо побеждает Мемфис, Атланта уступает Милуоки
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Новый Орлеан" – "Бостон"
92:104 (37:28, 20:31, 11:24, 24:21)
"Орландо" - "Мемфис"
118:88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33)
"Атланта" - "Милуоки"
113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33)
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