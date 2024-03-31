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НБА. Орландо побеждает Мемфис, Атланта уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Мемфис, Атланта уступает Милуоки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Новый Орлеан" – "Бостон"

92:104 (37:28, 20:31, 11:24, 24:21)

"Орландо" - "Мемфис"

118:88 (33:13, 25:21, 32:21, 28:33)

"Атланта" - "Милуоки"

113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33)

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