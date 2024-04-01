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Названа дата возвращения Джоэла Эмбиида
Баскетболист может вернуться в строй уже в ближайших матчах
Центровой игрок и лидер команды "Филадельфия Сиксерс" Джоэл Эмбиид может вернуться на площадку 3 апреля в игре против "Оклахомы-Сити Тандер". Об этом сообщают источники спортивного портала ESPN.
Напомним, что Джоэл Эмбиид 29 января получил травму левой ноги после падения в результате столкновения с форвардом "Голден Стэйт Уорриорз" Жонатана Куминга. Спустя некоторое время он был прооперирован и до сегодняшнего дня проводит восстановительные процедуры.
В текущем сезоне Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
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