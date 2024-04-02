Двукратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион НБА и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Рэджон Рондо принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в подкасте All the Smoke Productions.

За время выступления в НБА Рондо представлял такие команды, как "Бостон Селтикс", "Даллас Маверикс", "Сакраменто Кингз", "Чикаго Буллз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Атланта Хоукс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Кливленд Кавальерс".

В общей сложности в рамках регулярных чемпионатов НБА сыграл в 957 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 7,9 передачи.