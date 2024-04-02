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Двукратный чемпион НБА объявил о завершении карьеры
Баскетболист провел отличную карьеру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион НБА и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Рэджон Рондо принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в подкасте All the Smoke Productions.
За время выступления в НБА Рондо представлял такие команды, как "Бостон Селтикс", "Даллас Маверикс", "Сакраменто Кингз", "Чикаго Буллз", "Нью-Орлеан Пеликанс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Атланта Хоукс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Кливленд Кавальерс".
В общей сложности в рамках регулярных чемпионатов НБА сыграл в 957 матчах, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 7,9 передачи.
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