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Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА
Баскетболист может заработать более 300 миллионов долларов
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич в следующем году может получить право на подписание пятилетнего супермаксимального контракта, в результате чего в общей сложности сможет заработать $ 346 млн. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Бобби Маркс.
Если соглашение будет подписано, то оно станет самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
В нынешнем сезоне НБА Дончич провёл 65 матчей в рамках регулярного чемпионата, что даёт ему право бороться за звание MVP и претендовать на включение в символические пятёрки.
После попадания в одну из них Лука будет соответствовать критериям супермаксимального контракта.
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