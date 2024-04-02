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Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА

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Баскетболист может заработать более 300 миллионов долларов

Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич в следующем году может получить право на подписание пятилетнего супермаксимального контракта, в результате чего в общей сложности сможет заработать $ 346 млн. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Бобби Маркс.

Если соглашение будет подписано, то оно станет самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне НБА Дончич провёл 65 матчей в рамках регулярного чемпионата, что даёт ему право бороться за звание MVP и претендовать на включение в символические пятёрки.

После попадания в одну из них Лука будет соответствовать критериям супермаксимального контракта.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
02.04.2024 в 17:18
А ви,часом,не забули ,що сайт називаеться УА-Футбол???????
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
02.04.2024 в 17:18
А ви,часом,не забули ,що сайт називаеться УА-Футбол???????
Ответить
0
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