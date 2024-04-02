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Защитник Финикс Санз Девин Букер повторил достижение НБА, которое покорилось лишь одному игроку
Первый после Уилта Чемберлена
фото - USA TODAY Sports
Защитник "Финикс Санз" Девин Букер стал первым игроком НБА после легендарного Уилта Чемберлена, который набирал не менее 50 очков в трёх матчах подряд против одного и того же соперника.
Это стало возможным после недавней встречи "Финикса" с "Нью-Орлеан Пеликанс" в рамках регулярного чемпионата НБА, в которой Букер набрал 52 очка. Сама игра закончилась со счётом 124:111 в пользу "Санз".
Ранее Букер набрал 52 очка в игре с "Пеликанс", состоявшейся 19 января, а также 58 очков в матче 12 декабря 2022 года.
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