Защитник Финикс Санз Девин Букер повторил достижение НБА, которое покорилось лишь одному игроку

Защитник "Финикс Санз" Девин Букер стал первым игроком НБА после легендарного Уилта Чемберлена, который набирал не менее 50 очков в трёх матчах подряд против одного и того же соперника.

Это стало возможным после недавней встречи "Финикса" с "Нью-Орлеан Пеликанс" в рамках регулярного чемпионата НБА, в которой Букер набрал 52 очка. Сама игра закончилась со счётом 124:111 в пользу "Санз".

Ранее Букер набрал 52 очка в игре с "Пеликанс", состоявшейся 19 января, а также 58 очков в матче 12 декабря 2022 года.